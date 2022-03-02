الخارجية: نحو أربعة آلاف مواطن أذربيجان عبروا حدود أوكرانيا الى اليوم

باكو، 2 مارس، أذرتاج

قالت ليلى عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في باكو إن المفاوضات مع البلاد المحاذية لأوكرانيا أجريت منذ بدء أحداث أوكرانيا وأسفرت عن تمكين مواطني أذربيجان من مغادرة أوكرانيا عابرين حدود مولدوفا وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا وعن الغاء الطلب بتأشيرة دخول بالنسبة لهم.

وأضافت أن نحو أربعة آلاف مواطن عبروا حدود أوكرانيا الى اليوم مشددة على أن إجلاء المواطنين من الأراضي التي تخضع حاليا العمليات القتالية المستمرة قضية أولوية في الوقت الحاضر.

وقالت إن أكثر من ثماني مائة مواطن غادروا خاركيف الأمس الى مولدوفا.