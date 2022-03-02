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    مناقشة الوضع الحالي في سوق الطاقة بين أذربيجان ووكالة الطاقة الدولية

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٠١]

    باكو، 2 مارس، (أذرتاج)

    أجرى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف محادثة هاتفية مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذا نشره وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في حسابه على تويتر.

    وقال الوزير مشيرا إلى بحث الوضع الحالي في سوق الطاقة خلال المحادثة الهاتفية إن فاتح بيرول شكر أذربيجان على مساهمتها في أمن الطاقة في أوروبا خلال أزمة الطاقة.

    AZERTAG.AZ :مناقشة الوضع الحالي في سوق الطاقة بين أذربيجان ووكالة الطاقة الدولية
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