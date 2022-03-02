بحث قضايا التعاون بين أذربيجان وباكستان

إسلام أباد، 2 مارس، (أذرتاج)

التقى السفير الأذربيجاني لدى باكستان خزر فرهادوف مع رئيس مجلس ولاية البنجاب شودري برويز إلهي.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين بحثا خلال الاجتماع العلاقات الصادقة بين باكستان وأذربيجان وأعربا عن ارتياحهما للدعم المتبادل بين البلدين على الصعيدين الثنائي والدولي وشددا على أهمية تعميق وتقوية التعاون في كافة المجالات.

وأكد خزر فرهادوف متحدثا بارتياح عن المستوى العالي للعلاقات الثنائية على أهمية زيادة توسيع العلاقات الاقتصادية. وتطرق السفير إلى اتفاقية التجارة التفضيلية التي يجري النظر فيها بين الوكالات ذات الصلة في أذربيجان وباكستان وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستلعب دورا هاما في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

كما أشار إلى أن الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال وتنظيم منتديات الأعمال ستعزز العلاقات الاقتصادية.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.