أذربيجان: 865 إصابة و16 وفاة من كورونا في 2 مارس
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]
باكو، 3 مارس، (اذرتاج)
سجلت إصابة 865 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 2044 مصاب هذا المرض وتوفي 16 مصابا بالفيروس خلال 2 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 787 ألف و367 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 769 ألف و746 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و454 مريض منهم ويستمر علاج 8 آلاف و167 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و487 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و572 ألف و316 فحص طبي.
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