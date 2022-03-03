أذربيجان: تطعيم 33 ألفا و853 جرعة من لقاح كورونا في 2 مارس

باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 33 ألفا و853 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 1948 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1800 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 28 الفا و376 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و51 ألفا و721 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و302 ألف و581 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و788 ألف و753 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و752 ألف و545 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 207 ألف و842.