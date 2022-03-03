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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0158

    أورو EUR 1 1.8908

    دولار أسترالي AUD 1 1.2354

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3299

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1104

    كرون دنماركي DKK 1 0.2542

    لاري جورجي GEL 1 0.5298

    روبي هندي INR 1 0.0225

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175

    دولار كندا CAD 1 1.3363

    دينار الكويت KWD 1 5.6083

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4055

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0823

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0922

    كرون النرويج NOK 1 0.1916

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3981

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0035

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0181

    روبل روسي RUB 1 0.0155

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3711

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2518

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0606

    ليرة تركيا TRY 1 0.1222

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151

    كرون التشيك CZK 1 0.0744

    يوان الصين CNY 1 0.2693

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2629

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.526

    كرون السويد SEK 1 0.1762

    فرنك سويسرا CHF 1 1.849

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1411

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4778

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2106

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0156

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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