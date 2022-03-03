تدشين جسر على نهر استاراتشاي في العام القادم

باكو، 3 مارس (أذرتاج)

سيتم تدشين جسر على نهر استاراتشاي بين إيران وأذربيجان في العام القادم.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها خير الله خادمي المدير العام للوكالة الإيرانية لانشاء البنية التحتية وتنميتها. قال ان هذا الجسر سيعطي دفعة كبيرة لزيادة العلاقات التجارية مع جمهورية أذربيجان الى جانب ارتفاع إمكانيات الترانزيت لإيران. في هذا السياق يخطط استكمال اعمال انشاء الجسر وتدشينه خلال عام واحد.

أضاف خادمي قائلا ان الاتفاق بين الطرفين تم التوصل اليه في ديسمبر العام الماضي. بناء على الاتفاق، سيكون طول الجسر 97 مترا وعرضه 32 مترا وسيتكون من 4 حارات.