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    سياسة


    رئيس مجلس الشيوخ الطاجيكي رستم امامعلی يزور أذربيجان

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٨]

    باكو، 3 مارس، (أذرتاج)

    قام رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية طاجيكستان رستم امامعلي اليوم بزيارة الى أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقبال الضيف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين نائب رئيس المجلس الوطني عادل علييف وغيرها من المسئولين الرسميين.

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الشيوخ الطاجيكي رستم امامعلی يزور أذربيجان
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