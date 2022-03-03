  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مناقشة التعاون بين كوبيا ومنظمة KOSGEB التركية

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٢]

    باكو، 3 مارس (أذرتاج)

    ناقش اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وصالح تونا نائب رئيس مجلس إدارة منظمة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها KOSGEB في لقاء جرى في باكو مسائل التعاون بين الكيانين.

    AZERTAG.AZ :مناقشة التعاون بين كوبيا ومنظمة KOSGEB التركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٣]
    تشكيل اكثر من 9 % من الصادرات غير النفطية في "سوكار بوليمر"
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]
    إيران تستضيف اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٨]
    تدشين جسر على نهر استاراتشاي في العام القادم
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    مناقشة التعاون بين كوبيا ومنظمة KOSGEB التركية