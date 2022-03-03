باكو، 3 مارس (أذرتاج) ناقش اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وصالح تونا نائب رئيس مجلس إدارة منظمة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها KOSGEB في لقاء جرى في باكو مسائل التعاون بين الكيانين.

AZERTAG.AZ : مناقشة التعاون بين كوبيا ومنظمة KOSGEB التركية

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