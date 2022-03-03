إيران تستضيف اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي

باكو، 3 مارس (أذرتاج)

سينعقد في مدينة بندر عباس الإيرانية في 5-4 مارس اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير الاذربيجاني في إيران والممثل الدائم لدى المنظمة علي عليزاده سيمثل أذربيجان في الاجتماع. سيناقش المشاركون مسائل تعزيز التعاون الاقتصادي وامكانيات النقل والترانزيت والتجارة. سيتفقد الممثلون الدائمون في المنظمة عمل مينائي بندر عباس وشهيد رجايي وامكانياتهما للشحن. كذلك سيلتقي الممثلون مع رئيس ولاية هرمزقان وأعضاء غرفة التجارة والصناعية بالولاية.

يذكر ان المنظمة تأسست عام 1984 في مدينة ازمير التركية من قبل تركيا وإيران وباكستان بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للسكان. انضمت أذربيجان وتاجكستان واوزبكستان وكازاخستان وقيرغزستان وأفغانستان الى عضوية المنظمة عام 1992.

تتخذ المنظمة مدينة طهران مقرا لها.