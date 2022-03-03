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    صندوق النفط يبيع 371.2 مليون دولار في مزادات العملة في فبراير

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٦]

    باكو، 3 مارس، (أذرتاج)

    أعلن صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني عن حجم مبيعاته بالعملة الأجنبية في فبراير الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ان الصندوق باع خلال فبراير من العام الجاري 371.2 مليون دولار من الأموال من خلال العطاءات المنظمة.

     

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يبيع 371.2 مليون دولار في مزادات العملة في فبراير
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