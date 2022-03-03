وفد باكستاني يتفقد مقر القوات البحرية الأذربيجانية

باكو، 3 مارس (أذرتاج)

التقى اللواء البحري سبحان بكيروف قائد القوات البحرية الأذربيجانية في 2 مارس باللواء البحري شفاعات علي خان رئيس اكاديمية القوات البحرية الباكستانية والوفد المرافق له في زيارتهم الى باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد العسكري الباكستاني زار مقبرة الشهداء ووضع باقة من الزهور امام مقابر الشهداء.

ثم اجتماع الوفدان. أكد اللواء البحري الاذربيجاني بكيروف على التعاون العسكري الموجود بين الطرفين، المبني على الصداقة والاخوة.

أشار الضيف الباكستاني الرفيع المستوى الى ضرورة توسيع العلاقات المتبادلة وتكثيف مثل هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات بين أذربيجان وباكستان.

احيط الوفد الباكستاني علما بنشاط القوات البحرية الأذربيجانية.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول آفاق تطوير التعاون في المجالات العسكرية والتعليم العسكري وغيرها.