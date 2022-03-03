باكو، 3 مارس، (اذرتاج) شركة "سوكار بوليمر" هي إحدى المؤسسات الاذربيجانية التي تقدم مساهمة مهمة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقليل الاعتماد على الواردات وتنويع الصادرات في البلد. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة سوكار ان "سوكار بوليمر" شكلت اكثر من 9 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من المنتجات غير النفطية في العام الماضي.

AZERTAG.AZ : تشكيل اكثر من 9 % من الصادرات غير النفطية في "سوكار بوليمر"

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