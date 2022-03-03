  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تشكيل اكثر من 9 % من الصادرات غير النفطية في "سوكار بوليمر"

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٣]

    باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

    شركة "سوكار بوليمر" هي إحدى المؤسسات الاذربيجانية التي تقدم مساهمة مهمة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقليل الاعتماد على الواردات وتنويع الصادرات في البلد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة سوكار ان "سوكار بوليمر" شكلت اكثر من 9 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من المنتجات غير النفطية في العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :تشكيل اكثر من 9 % من الصادرات غير النفطية في "سوكار بوليمر"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]
    إيران تستضيف اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٢]
    مناقشة التعاون بين كوبيا ومنظمة KOSGEB التركية
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٨]
    تدشين جسر على نهر استاراتشاي في العام القادم
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    تشكيل اكثر من 9 % من الصادرات غير النفطية في "سوكار بوليمر"