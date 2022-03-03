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    تطهير مساحة 379.6 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]

    باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1 - 28 فبراير 96 لغما مضادا للمشاة و63 لغما مضادا للدبابات و601 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 379.6 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 379.6 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي
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    تطهير مساحة 379.6 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي تطهير مساحة 379.6 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي