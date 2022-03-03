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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الطاجيكي

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 3 مارس، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية طاجيكستان رستم امامعلي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الطاجيكي
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