باكو، 3 مارس، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية طاجيكستان رستم امامعلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الطاجيكي

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