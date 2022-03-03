  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

    تستمر أسعار النفط في البورصات في الارتفاع على خلفية الأحداث في العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 116.92 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 3.99 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 114.34 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 3.74 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٢]
    زيادة منتجات تكرير النفط بنسبة 13.3 % في مصفاة حيدر علييف للنفط
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]
    تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 116 دولار
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٦]
    صندوق النفط يبيع 371.2 مليون دولار في مزادات العملة في فبراير
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٠١]
    مناقشة الوضع الحالي في سوق الطاقة بين أذربيجان ووكالة الطاقة الدولية
    ارتفاع سعر برميل النفط