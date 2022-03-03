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    تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 116 دولار

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]

    باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 116.10 دولارا بعد ارتفاعه 4.12 دولار.

    يذكر ان سعر برميل النفط الأذربيجاني للمرة الاخيرة بيع بقيمة 116 دولار (116.05) في 25 يونيو من عام 2014.

    يشار الى انه تم تسجيل الحد الاقصى لسعر النفط الآذري بقيمة 111.82 دولار (2 مارس) خلال هذا العام.

     

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 116 دولار
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