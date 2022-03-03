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    زيادة منتجات تكرير النفط بنسبة 13.3 % في مصفاة حيدر علييف للنفط

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٢]

    باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

    استمرت المؤشرات الاقتصادية في شركة سوكار بوتيرة عالية خلال عام 2021.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة ان مصفاة حيدر علييف للنفط التابعة لشركة سوكار قامت بتكرير 6.7 مليون طن من النفط، وهذا أكثر من 13.3 بالمائة قياسا لعام 2020.

    AZERTAG.AZ :زيادة منتجات تكرير النفط بنسبة 13.3 % في مصفاة حيدر علييف للنفط
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