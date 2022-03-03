رئيس مجلس الشيوخ الطاجيكي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

قام اليوم رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية طاجيكستان رستم امامعلي والوفد المرافق له بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع باقات واكليلا من الزهور والاكليل أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الطاجيكي وضع باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة.

زار الوفد مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

وثم شاهد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.