الوزير جيهون بايراموف: إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال في أجندة دولة أذربيجان

باكو، 3 مارس (أذرتاج)

تنفذ إصلاحات في كافة المجالات في أذربيجان. دخلت أذربيجان مرحلة ما بعد الحرب. وإعادة تأهيل وإعمار الأراضي المحررة من الاحتلال من أولويات دولة أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان هذه الآراء قاله وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف أثناء كلمة ألقاها في الاجتماع الـ49 لمجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة.

شدد الوزير على ان الهدف هو جعل أذربيجان بلدا صديقا واخضر للبيئة. يتم إعادة إعمار البنية التحتية في الأراضي المحررة من الاحتلال وانشاء القرى "الذكية" والمدن والحدائق.