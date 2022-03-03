زاقاتالا يتغلب على صبائل الرديف بثلاثة مقابل اثنين

باكو، 3 مارس، أذرتاج

تغلب زاقاتالا على صبائل الرديف ضيفه بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 95 لدى ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي بعاصمة المحافظة بقيادة الحكم إسماعيلي أمام 300 مشجع.

وسجل اهداف صاحب الأرض شيمونايف د2 واسماعيلوف د22 وبشيروف د75 ورد عليها حسنوف د49 وقربانلي د57.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد حارس صاحب الأرض د42 بالبطاقة الحمراء عن حرمان الخصم تسجيل هدف مؤكد.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع زاقاتالا الى المركز الثامن برصيد 21 نقطة فيما نزل صبائل الى المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.