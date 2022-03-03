زيرة الرديف يخسر أمام الجيش الرياضي مضيفه

باكو، 3 مارس، أذرتاج

خسر زيرة الرديف أمام الجيش الرياضي مضيفه بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 96 لدى ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة بقيادة الحكم محمدوف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض علي د20 ود31.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والإصرار على خرق القواعد فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د80.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه الخسارة ما انفك زيرة الرديف يحتل المركز الثالث عشر الأخير برصيد 5 نقاط فيما ارتفع الجيش الرياضي الى المركز الثاني برصيد 26 نقطة.