باكو، 4 مارس (أذرتاج) جرى لقاء بين اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان (كوبيا) والسفير التركي جاهد باغجي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا مسائل توسيع التعاون بين كيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين واجرا تبادل الآراء حول تحقيق المبادرات المشتركة في هذا السياق. كما حضر الحفل ممثلو منظمة تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية (KOSGEB).

AZERTAG.AZ : مناقشة توسيع التعاون بين كيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية والتركية

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