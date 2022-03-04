البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 4 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0157
أورو EUR 1 1.8764
دولار أسترالي AUD 1 1.2509
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3382
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1116
كرون دنماركي DKK 1 0.2522
لاري جورجي GEL 1 0.5288
روبي هندي INR 1 0.0224
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175
دولار كندا CAD 1 1.3396
دينار الكويت KWD 1 5.6052
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063
بيسو المكسيك MXN 1 0.0821
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0924
كرون النرويج NOK 1 0.1904
زلوتي بولندا PLN 1 0.3878
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0034
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0179
روبل روسي RUB 1 0.0155
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3627
دولار سنغافورة SGD 1 1.252
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0605
ليرة تركيا TRY 1 0.1202
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1597
كرون التشيك CZK 1 0.0728
يوان الصين CNY 1 0.269
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2687
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5228
كرون السويد SEK 1 0.174
فرنك سويسرا CHF 1 1.8508
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1403
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4729
بيسو تشيلي CLP 100 0.2135
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0156
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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