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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0157

    أورو EUR 1 1.8764

    دولار أسترالي AUD 1 1.2509

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3382

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1116

    كرون دنماركي DKK 1 0.2522

    لاري جورجي GEL 1 0.5288

    روبي هندي INR 1 0.0224

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175

    دولار كندا CAD 1 1.3396

    دينار الكويت KWD 1 5.6052

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0821

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0924

    كرون النرويج NOK 1 0.1904

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3878

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0034

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0179

    روبل روسي RUB 1 0.0155

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3627

    دولار سنغافورة SGD 1 1.252

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0605

    ليرة تركيا TRY 1 0.1202

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1597

    كرون التشيك CZK 1 0.0728

    يوان الصين CNY 1 0.269

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2687

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5228

    كرون السويد SEK 1 0.174

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8508

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1403

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4729

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2135

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0156

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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