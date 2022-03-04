باكو، 4 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس آذار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0157 أورو EUR 1 1.8764 دولار أسترالي AUD 1 1.2509 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3382 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1116 كرون دنماركي DKK 1 0.2522 لاري جورجي GEL 1 0.5288 روبي هندي INR 1 0.0224 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175 دولار كندا CAD 1 1.3396 دينار الكويت KWD 1 5.6052 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063 بيسو المكسيك MXN 1 0.0821 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0924 كرون النرويج NOK 1 0.1904 زلوتي بولندا PLN 1 0.3878 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0034 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0179 روبل روسي RUB 1 0.0155 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3627 دولار سنغافورة SGD 1 1.252 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.0605 ليرة تركيا TRY 1 0.1202 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1597 كرون التشيك CZK 1 0.0728 يوان الصين CNY 1 0.269 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2687 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5228 كرون السويد SEK 1 0.174 فرنك سويسرا CHF 1 1.8508 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1403 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4729 بيسو تشيلي CLP 100 0.2135 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0156 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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