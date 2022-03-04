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    أذربيجان: إعلان 5 مارس (يوم السبت) يوم العمل بدلا من 7 مارس يوم الاثنين

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٣]

    باكو، 4 مارس (أذرتاج)

    بناء على القرار الصادر عن رئيس الوزراء علي اسدوف، أعلن يوم الاثنين المصادف في 7 مارس عام 2022 إجازة رسمية بينما اعلن يوم السبت المصادف في 5 مارس يوم العمل الرسمي في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: إعلان 5 مارس (يوم السبت) يوم العمل بدلا من 7 مارس يوم الاثنين
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