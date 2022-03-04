باكو، 4 مارس (أذرتاج) بناء على القرار الصادر عن رئيس الوزراء علي اسدوف، أعلن يوم الاثنين المصادف في 7 مارس عام 2022 إجازة رسمية بينما اعلن يوم السبت المصادف في 5 مارس يوم العمل الرسمي في أذربيجان.

AZERTAG.AZ : أذربيجان: إعلان 5 مارس (يوم السبت) يوم العمل بدلا من 7 مارس يوم الاثنين

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