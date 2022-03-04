أذربيجان: 570 إصابة و19 وفاة من كورونا في 3 مارس

باكو، 4 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 570 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 1784 مصاب هذا المرض وتوفي 19 مصابا بالفيروس خلال 3 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 787 ألف و937 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 771 ألف و530 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و473 مريض منهم ويستمر علاج 6 آلاف و934 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6 آلاف و847 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و579 ألف و163 فحص طبي.