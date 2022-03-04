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    الرئيسة المولدوفية تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٤]

    باكو، 4 مارس (أذرتاج)

    اجرت رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 مارس.

    أجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول الشئون الإقليمية، كذلك مسائل توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان ومولدوفا.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيسة المولدوفية تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني
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