الرئيسة المولدوفية تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٤]
باكو، 4 مارس (أذرتاج)
اجرت رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 مارس.
أجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول الشئون الإقليمية، كذلك مسائل توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان ومولدوفا.
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