الرئيسة المولدوفية تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

اجرت رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 مارس.

أجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول الشئون الإقليمية، كذلك مسائل توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان ومولدوفا.