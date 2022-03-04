أذربيجان: تطعيم 30 ألفا و871 جرعة من لقاح كورونا في 3 مارس

باكو، 4 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 30 ألفا و871 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 1769 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1675 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 25 الفا و705 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و82 ألفا و592 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و304 ألف و350 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و790 ألف و428 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و778 ألف و250 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 209 ألف و564.