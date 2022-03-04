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    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٩]

    باكو، 4 مارس، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 112.15 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1.69 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 109.70 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 2.03 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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