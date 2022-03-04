تمديد مدة سريان مذكرة التفاهم بين "سوكار" و"ترانسغاز"

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

وقعت شركة "سوكار" الأذربيجانية و"شركة "ترانسغاز" الرومانية على وثيقة حول تمديد مدة مذكرة التفاهم لمدة 6 سنوات إضافية.

أفادت وكالة اذرتاج ان المذكرة وقعت عام 2016.

كتب روشن نجف النائب الأول لرئيس سوكار والقائم بأعمال رئيس الشركة في صفحته في فيسبوك ان "نوقشت اليوم في لقاء جرى بين رئيس مجلس أمناء سوكار وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيل بوبيسكو والمبعوث الخاص المعني بالمشاريع الاستراتيجية انا بيرجال آفاق التعاون في مجال الطاقة."