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    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 118 دولار

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١٨]

    باكو، 4 مارس، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 118.17 دولار بعد ارتفاعه 2.07 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 116.10 دولار في 3 مارس من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 118 دولار
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