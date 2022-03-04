سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 118 دولار

باكو، 4 مارس، (اذرتاج)

ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 118.17 دولار بعد ارتفاعه 2.07 دولار.

يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 116.10 دولار في 3 مارس من العام الجاري.