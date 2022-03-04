غدا.. باكو تستضيف منتدى الرياضات التقليدية الدولي الخامس

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

سينطلق غدا في 5 مارس في باكو منتدى الرياضات التقليدية الدولي الخامس تحت شعار "إنعاش الرياضة التقليدية".

أفادت وكالة أذرتاج ان المنتدى الذي سينتهي في 6 مارس سيضم 140 ممثلا من 14 بلدا عضوا في الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية.

بلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية

ستناقش في الحدث الأفكار لتوسيع نطاق أنواع الرياضات التقليدية وجوائز المسابقات وتحفيز الرياضيين وكذلك مسائل ترويج الرياضات التقليدية.

يذكر ان الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية ينظم كل سنة ابتداء من عام 2016 مهرجان ثقافة الرياضات التقليدية بمشاركة مئات آلاف زائر من عشرات البلدان.