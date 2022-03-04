أذربيجان تجلي 201 شخص آخر من رعاياها في أوكرانيا

باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

عاد 201 أذربيجاني آخر من بينهم 18 طفلا من مطار ياسي الروماني إلى ارض وطنهم في 3 مارس على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال).

أفادت وكالة ارتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة آزال ان "وفقا للتعليمات من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تنظم آزال رحلات مستأجرة كل يوم لاجلاء المواطنين. رحلات الإجلاء مجانية للمواطنين الأذربيجانيين. يمكن لمواطني أذربيجان الذين غادروا أوكرانيا الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأذربيجانية في الخارج للعودة إلى وطنهم".