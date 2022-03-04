صندوق النفط يحصل على 4.7 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن

باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 227 مليون و557 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال اشهر يناير – فبراير من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" خلال شهرين بلغت 22 مليونا و172 الف دولار.

وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل شاه دنيز 4 مليارات و779 مليون دولار في الفترة من 2007 إلى 1 مارس من هذا العام.