باكو، 4 مارس (أذرتاج) التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف بوزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيل بوبيسكو والمبعوث الخاص المعني بالمشاريع الاستراتيجية انا بيرجال آفاق التعاون في مجال الطاقة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزير الاذربيجاني قوله ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تطوير التعاون في مجال الطاقة.

AZERTAG.AZ : مناقشة آفاق تطوير التعاون في الطاقة مع رومانيا

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