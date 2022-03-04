جدول الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 4 مارس، أذرتاج
تنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
هوسان – أتلتيكو باكو، الحكام حسينوف وبالاشوف وعسكروف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
باكو فاير الثالث – تيمسبورت، الحكام محمدوف وعسكروف وبالاشوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
دالغا – خان لنكران، الحكام فرجوف وملكوف وقولييف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو
أدفوكات – بورجالي، الحكام أمير اصلانوف وخاصييف وحسنوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
روان – ستار كارقو الثاني، الحكام غفارلي وفرجوف وقولييف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
ايسما باكو – بايكر تيلي، الحكام اقايف وحسنوف وملكوف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
بيبي هيبت – ذو الفقار، الحكام غفارلي وقولييف وخليلوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك