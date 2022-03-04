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    جدول الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٣]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    هوسان – أتلتيكو باكو، الحكام حسينوف وبالاشوف وعسكروف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    باكو فاير الثالث – تيمسبورت، الحكام محمدوف وعسكروف وبالاشوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    دالغا – خان لنكران، الحكام فرجوف وملكوف وقولييف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    أدفوكات – بورجالي، الحكام أمير اصلانوف وخاصييف وحسنوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    روان – ستار كارقو الثاني، الحكام غفارلي وفرجوف وقولييف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ايسما باكو – بايكر تيلي، الحكام اقايف وحسنوف وملكوف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    بيبي هيبت – ذو الفقار، الحكام غفارلي وقولييف وخليلوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

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