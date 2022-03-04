جدول الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

باكو، 4 مارس، أذرتاج

تنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

هوسان – أتلتيكو باكو، الحكام حسينوف وبالاشوف وعسكروف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

باكو فاير الثالث – تيمسبورت، الحكام محمدوف وعسكروف وبالاشوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

دالغا – خان لنكران، الحكام فرجوف وملكوف وقولييف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

أدفوكات – بورجالي، الحكام أمير اصلانوف وخاصييف وحسنوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

روان – ستار كارقو الثاني، الحكام غفارلي وفرجوف وقولييف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ايسما باكو – بايكر تيلي، الحكام اقايف وحسنوف وملكوف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

بيبي هيبت – ذو الفقار، الحكام غفارلي وقولييف وخليلوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو