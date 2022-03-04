جدول الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 4 مارس، أذرتاج
تنطلق مباريات الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
شوشا – أولدوز، الحكام حسينلي واقاليف وملكوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
اكاديمية الرياضة – قراباغ فضولي، الحكام خاصييف وحسنوف وقولييف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
مترو باكو – فورزا نفطجي، الحكام خليلوف وجبرائيلوف وأقايف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
أليانس غروب – ياسامال، الحكام نصيروف وقولييف وحسنوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
دسته أوردوباد – ستار كارقو، الحكام بالاشوف ومحمدوف وملكوف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
ستاندارد – باكو فاير الثاني، الحكام نقييف وفرجوف وحسنوف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو
باسو – زنكيلان، الحكام غفارلي وملكوف وبالاشوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو
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