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    جدول الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    شوشا – أولدوز، الحكام حسينلي واقاليف وملكوف وعسكروف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    اكاديمية الرياضة – قراباغ فضولي، الحكام خاصييف وحسنوف وقولييف وأسدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    مترو باكو – فورزا نفطجي، الحكام خليلوف وجبرائيلوف وأقايف ونجفوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    أليانس غروب – ياسامال، الحكام نصيروف وقولييف وحسنوف ومحمودوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    دسته أوردوباد – ستار كارقو، الحكام بالاشوف ومحمدوف وملكوف ومحمدوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ستاندارد – باكو فاير الثاني، الحكام نقييف وفرجوف وحسنوف وصمدلي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    باسو – زنكيلان، الحكام غفارلي وملكوف وبالاشوف وحسينوف، ملعب أولمبيك ستار، باكو

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