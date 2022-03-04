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    المديرة التنفيذية لبرنامج الإسكان للأمم المتحدة تزور اغدام

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٣]

    باكو، 4 مارس (أذرتاج)

    تزور ميمونة مهد شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الإسكان لمنظمة الأمم المتحدة مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان ميمونة مهد شريف تعرفت على اعمال الدمار والخراب التي قامت بها القوات المسلحة الارمينية وكذلك اعمال إعادة الإعمار والانشاء التي تجريها دولة أذربيجان في الأراضي المحررة من الاحتلال.

    AZERTAG.AZ :المديرة التنفيذية لبرنامج الإسكان للأمم المتحدة تزور اغدام
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