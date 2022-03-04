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    بحث العلاقات الاقتصادية بين اذربيجان وباكستان

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]

    إسلام أباد، 4 مارس، (أذرتاج)

    التقى السفير الأذربيجاني لدى باكستان خزر فرهادوف مع محافظ إقليم البنجاب تشودري محمد سروار.

    أفادت وكالة اذرتاج ان السفير شكر على حسن الاستقبال وتحدث عن العلاقات الأذربيجانية الباكستانية رفيعة المستوى. أشار السفير إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور في جميع المجالات وأكد على أهمية زيادة توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتحدث خزر فرهادوف عن العمل الذي تم إنجازه مؤخرا في هذا الاتجاه واتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين ومجموعات العمل المعنية بالطاقة والبنوك والصحة والشباب والنقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الباكستانيين الآن استخدام خدمة "آسان فيزا" وان الخطوط الجوية الباكستانية ستبدأ رحلات مباشرة إلى أذربيجان من منتصف هذا الشهر.

    وعبر تشودري محمد سروار عن ارتياحه للعلاقات الأذربيجانية الباكستانية وشكر السفير على المعلومات التفصيلية. وشدد المحافظ على أهمية العلاقات الاقتصادية وقال إن وفدا من رجال الأعمال الباكستانيين مستعد للقيام بزيارة عمل إلى أذربيجان.

    تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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