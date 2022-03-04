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    زيادة إنتاج الغاز في أذربيجان بنسبة 12.9 %

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]

    باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

    أنتجت أذربيجان 4.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال شهر يناير.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم إنتاج 1.2 مليار متر مكعب من الغاز من حقول "آذري - جيراق – جونشلي" و2.2 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز" و0.7 مليار متر مكعب من "سوكار". ارتفع إنتاج الغاز بنسبة 12.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    تم استخراج أكثر من 191 مليار متر مكعب من الغاز من حقول "آذري - جيراق – جونشلي" وحوالي 160 مليار متر مكعب من "شاه دنيز" منذ بدء تشغيل الحقول حتى 1 فبراير للعام الجاري.

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج الغاز في أذربيجان بنسبة 12.9 %
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