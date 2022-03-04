تصدير 2.3 مليون طن من النفط

باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان 2.3 مليون طن من النفط خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الكونسورتيوم نقل 2.2 مليون طن من النفط و79.8 ألف طن بواسطة شركة "سوكار".

ويذكر إلى أن تكرير النفط في البلاد بلغ 583 ألف طن خلال الفترة المشمولة بالتقرير.