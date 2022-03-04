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    سياسة


    وزير الخارجية التركي يزور أذربيجان

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٠]

    أنقرة، 4 مارس، (أذرتاج)

    سيقوم وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو بزيارة إلى أذربيجان في 5 مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج انه من المنتظر أن يعقد الوزير عددا من الاجتماعات خلال الزيارة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية التركي يزور أذربيجان
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