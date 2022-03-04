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    رياضة


     جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٢٢]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    تنطلق الجولة الثامنة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    زيرة – سومقايت، الحكام الله وردييف ويوسفوف وعلييف واقايف، ملعب مجمع زير الرياضي، زيرة، باكو

    نفطجي – صبائل، الحكام أومودلو وبايراموف ومحمدوف وقربانوف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

    كشلة – صباح، الحكام محمدوف وحسينوف وابراهيموف وحسنلي، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

    قراباغ – غابالا، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف واسماعيلي، ملعب آذرصون أرينا، باكو

    ت

    الأندية

    ل

    ف

    ت

    خ

    ل/ع

    ن

    1

    قراباغ

    16

    11

    4

    1

    32-9

    37

    2

    غابالا

    17

    9

    5

    3

    29-17

    32

    3

    زيرة

    17

    9

    4

    4

    26-16

    31

    4

    نفطجي

    17

    8

    4

    5

    26-22

    28

    5

    صباح

    17

    6

    2

    9

    23-26

    20

    6

    كشلة

    17

    4

    3

    10

    18-28

    15

    7

    سومقايت

    16

    3

    4

    9

    10-25

    13

    8

    صبائل

    17

    3

    2

    12

    12-33

    11

    AZERTAG.AZ : جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم
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