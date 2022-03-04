جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٢٢]
باكو، 4 مارس، أذرتاج
تنطلق الجولة الثامنة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
زيرة – سومقايت، الحكام الله وردييف ويوسفوف وعلييف واقايف، ملعب مجمع زير الرياضي، زيرة، باكو
نفطجي – صبائل، الحكام أومودلو وبايراموف ومحمدوف وقربانوف، ملعب باكسيل أرينا، باكو
كشلة – صباح، الحكام محمدوف وحسينوف وابراهيموف وحسنلي، ملعب أي أس كا أرينا، باكو
قراباغ – غابالا، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف واسماعيلي، ملعب آذرصون أرينا، باكو
|
ت
|
الأندية
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
ل/ع
|
ن
|
1
|
قراباغ
|
16
|
11
|
4
|
1
|
32-9
|
37
|
2
|
غابالا
|
17
|
9
|
5
|
3
|
29-17
|
32
|
3
|
زيرة
|
17
|
9
|
4
|
4
|
26-16
|
31
|
4
|
نفطجي
|
17
|
8
|
4
|
5
|
26-22
|
28
|
5
|
صباح
|
17
|
6
|
2
|
9
|
23-26
|
20
|
6
|
كشلة
|
17
|
4
|
3
|
10
|
18-28
|
15
|
7
|
سومقايت
|
16
|
3
|
4
|
9
|
10-25
|
13
|
8
|
صبائل
|
17
|
3
|
2
|
12
|
12-33
|
11
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