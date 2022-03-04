 جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 4 مارس، أذرتاج

تنطلق الجولة الثامنة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

زيرة – سومقايت، الحكام الله وردييف ويوسفوف وعلييف واقايف، ملعب مجمع زير الرياضي، زيرة، باكو

نفطجي – صبائل، الحكام أومودلو وبايراموف ومحمدوف وقربانوف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

كشلة – صباح، الحكام محمدوف وحسينوف وابراهيموف وحسنلي، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

قراباغ – غابالا، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف واسماعيلي، ملعب آذرصون أرينا، باكو