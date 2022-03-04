تقرير مصور من مدرسة تخدم مدرسة وتلميذا بقرية نائية في محافظة قوصار شمال أذربيجان

جتكون، قوصار، 4 مارس، أذرتاج

يتعلم تلميذ وحيد لدى مدرسة قرية جتكون الابتدائية بمحافظة قوصار شمال البلاد حيث أن أسرة المدرسة عبارة عن ثلاثة وهم مدير ومدرسة وتلميذ.

والتلميذ نادم ألخاصوف طالب الصف الثالث ووالدتها لالة ألخاصوفا مدرسته في الوقت ذاته.

وكان 10 تلاميذ يتعلمون بالمدرسة في العام الدراسي الماضي وانتقلوا الى مدرسة قرية جاغار المجاورة الثانوية لمواصلة تعلمهم.

وتقع قرية جتكون في منطقة ترتفع 1500 م على سطح البحر وتبعد عن عاصمة المحافظة مدينة قوصار 26 كم وعدد سكان القرية 200 نسمة.

تلميذ مدرسة جتكون الوحيد نادم مجتهد وذكي ويقول التلميذ البالغ 9 أعوام من عمره انه مشتاق الى رفقائه مضيفا انه يريد أن يكون شرطيا.

وأبلغت المدرسة لالة ألخاصوفا أن عملية التربية والتعليم تنفذ وفقا للبرنامج المصدق عليه بغض النظر الى عدد المتعلمين.

وزاد مدير المدرسة عبد الخالد مجيدوف أن المدرسة في انتظار 8 تلاميذ جدد مسجلين للالتحاق اليها للعام الدراسي القادم.