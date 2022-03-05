باكو، 5 مارس (أذرتاج) وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو في زيارة الى أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير التركي كتب في حسابه في تويتر انه سيناقش خلال هذه الزيارة العلاقات بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية التركي في أذربيجان

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