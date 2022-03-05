أذربيجان: 588 إصابة و15 وفاة من كورونا في 4 مارس

باكو، 5 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 588 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 1185 مصاب هذا المرض وتوفي 15 مصابا بالفيروس خلال 4 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 788 ألف و525 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 772 ألف و715 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و488 مريض منهم ويستمر علاج 6 آلاف و322 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6 آلاف و829 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و585 ألف و992 فحص طبي.