عصابات مسلحة أرمينية ناشطة في منطقة مسؤولية قوات روسيا في أذربيجان تستهدف محافظة جورانبوي

باكو، 5 مارس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن عصابات مسلحة أرمينية غير شرعية متركزة في جزء أذربيجان الذي نشرت مؤقتا عليها قوات حفظ السلام الروسية اطلقت النيران على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في محافظة جورانبوي ليلة الخامس من مارس اليوم.

وأضافت أن وحدات جيش أذربيجان اتخذت تدابير رد مماثل ولا خسارة في الأرواح والمعدات في صفوف جيش أذربيجان.

والأوضاع في الاتجاه المذكور مستقرة حاليا وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.