الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٠]
باكو، 5 مارس، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف.
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