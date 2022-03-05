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    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٠]

    باكو، 5 مارس، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
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