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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الإثنية بلال أردوغان

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٠]

    باكو، 5 مارس، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الإثنية بلال أردوغان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الإثنية بلال أردوغان
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الإثنية بلال أردوغان الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الإثنية بلال أردوغان الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الإثنية بلال أردوغان