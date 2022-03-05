وزير الخارجية يلتقي بريتي سينها الامينة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال

باكو، 5 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع السيدة بريتي سينها الامينة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير الاذربيجاني قال ان بلاده تبدي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الهيئات المختلفة لمنظمة الأمم المتحدة مشيرا الى استعداد البلد لتقييم فرص التعاون مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.

لفت الوزير بايراموف الى ان أذربيجان تعرضت لاحتلال جزء من أراضيها في السنوات الأولى من استقلالها، مما أصبح بلدا أكثر احتضانا للنازحين من حيث عدد سكانها في العالم. واكد ان بلاده تحولت من البلدان المحتاجة الى المساعدات الى البلد المانح كعضو مسئول في المجتمع الدولي.

قال جيهون بايراموف ان أذربيجان أرسلت مساعدات الى 80 بلدا في مكافحة جائحة كوفيد 19. تحدث الوزير عن المساعدات الأذربيجانية في إطار حركة عدم الانحياز والمساعدة الإنسانية الى أوكرانيا في الأسبوع الماضي.

احيطت السيدة بريتي سينها علما بالوضع الحالي في المنطقة وسير اعمال إعادة الإعمار والانشاء الواسعة النطاق في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

أعرب الوزير عن حرص البلد على التعاون في هذا الخصوص مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF).

أبدت السيدة بريتي سينها شكرها على حسن الاستقبال وهنأت أذربيجان بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على الاستقلال وكذلك ذكرى مرور 30 سنة على إقامة العلاقات بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة.

تحدثت عن مهام الصندوق ومشاريعه المنفذة على الصعيد الدولي وآفاق التعاون مع أذربيجان مشيرة الى انه يتعاون مع 46 بلدا، كذلك يقدم مساعدات في مجالات البنية التحتية المحلية لهذه البلدان وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الرقمية وغيرها من المجالات.

كذلك اجري في اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.